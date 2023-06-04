Определён игрок сезона в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА размещена информация о том, что лучшим футболистом сезона в Лиге Европы признан Хесус Навас. Речь идёт о 37-летнем капитане «Севильи», играющем справа в защите или полузащите.

В последнем розыгрыше Лиги Европы Навас поучаствовал в девяти матчах. В них опытный футболист записал на свой счёт три результативных паса.

«Севилья», напомним, выиграла трофей Лиги Европы седьмой раз в своей истории. В финальном матче команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Рому» в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 1:1.

Выиграв Лигу Европы, «Севилья» получила билет в групповой этап Лиги чемпионов.