Быстров оскорбил Моуринью

Экс-хавбек сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Владимир Быстров подверг критике главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за недовольство работой судьи Энтони Тейлора в финале Лиги Европы против «Севильи».

«Судья отлично отработал! Моуриньо повел себя как великий идиот. Сплошной трэш и кринж - если говорить на молодёжном. Не привык мужик проигрывать финалы», - оставил сообщение Быстров в своих социальных сетях.

Напомним, что финальный матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1. После окончания встречи Моуринью обвинил Тейлора в предвзятости.