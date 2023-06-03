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Лига Европы

Быстров оскорбил Моуринью

03 Июня 2023 • 13:45 Комментировать

Экс-хавбек сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Владимир Быстров подверг критике главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью за недовольство работой судьи Энтони Тейлора в финале Лиги Европы против «Севильи».

«Судья отлично отработал! Моуриньо повел себя как великий идиот. Сплошной трэш и кринж - если говорить на молодёжном. Не привык мужик проигрывать финалы», - оставил сообщение Быстров в своих социальных сетях.

Напомним, что финальный матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1. После окончания встречи Моуринью обвинил Тейлора в предвзятости.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Владимир Быстров
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