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Лига Европы

Денис Попов: «Севилья» в финале Лиги Европы отошла от своего стиля, но справилась с нервами» эксклюзив

01 Июня 2023 • 23:32 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» разобрал финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» (1:1, по пенальти 4:1).

- Почему именно «Севилья» так часто выигрывает Лигу Европы? Однозначно трудно ответить. Бывают так называемые кубковые команды, которые по каким-то причинам больше других играют в финалах и зачастую побеждают в них. У «Севильи» всё сходится в совокупности. Они готовятся к Лиге Европы, придают ей большое значение, плюс везение помогает. Я же говорю, всё вместе складывается. Если взять вчерашний матч в целом, то мы видели очень много борьбы и длинных передач, никто не рисковал, все старались минимизировать свои ошибки. Следовательно, было мало выходов из обороны за счёт розыгрышей от ворот, каких-то коротких-средних передач в первой трети, на своей половине поля. Понятно, что для «Ромы» более привычна глубокая оборона на быстрых ответных атаках плюс стандартные положения, учитывая, что у неё мощные и высокие футболисты. Но испанская команда отошла от своего стиля, и вместо игры в короткий-средний пас «Севилья», понимая, что цена ошибки высока, «свалилась» в кавычках на футбол за счёт длинных передач. Но потихоньку во втором тайме она стала получать преимущество благодаря интенсивности на флангах, где у неё быстро ходил мяч. В первом тайме «Рома», пока была свежая, справлялась с этим, а во втором у неё появились проблемы, вследствие чего и пришёл этот гол после подачи с фланга. И «Рома» сама не использовала хорошие моменты, которые были у неё были на стандартах. Поэтому получилась где-то равная игра, боевая такая, ничейная. А серия пенальти уже лотерея, кто с нервами лучше справится. Наверно, у «Севильи» в этом плане опыта больше, и морально, психологически она оказалась устойчивей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Лига Европы Денис Попов
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