Бывший вратарь московского «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев подвёл итоги финального матча Лиги Европы, в котором «Севилья» одержала победу над «Ромой» со счётом 1:1, по пенальти 4:1.

- Тезис, что Лига Европы является турнирном «Севильи», подтверждается в очередной раз. Выиграть семь таких трофеев начиная с 2006 года – уникальное достижение. Как бы ни говорили, что это второй по значимости еврокубок, всё равно выиграть Лигу Европы очень почётно для любого клуба. Сам финальный матч, как я и ожидал, прошёл в ключе напряжённого противостояния. «Рома» вышла на игру по той же схеме, по которой она проводила большую часть сезона. Было понятно, что Моуринью выстроит игру от обороны, и его команда будет искать свои моменты в контратаках. В принципе, так оно и получилось. «Рома» очень плотно защищалась, а «Севилья» больше владела мячом и создавала моменты. Вряд ли стоило ожидать большое количество голов, учитывая, опять же, что у итальянских клубов обычно очень серьёзно выстроена оборона плюс функциональная подготовка на серьёзном уровне. Поэтому сценарий игры был для меня был ожидаемым. В итоге всё дошло до серии пенальти, где прекрасно проявил себя вратарь сборной Марокко Буну, зарекомендовавший себя ещё на чемпионате мира в Катаре. Я считаю, «Севилья» по праву завоевала этот трофей. Думаю, в этом матче она была ближе к победе и выиграла заслуженно.