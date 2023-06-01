Хабиб одним словом описал Моуринью

Легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Жозе Моуринью в финале Лиги Европы. В решающем поединке турнира «Рома», которую тренирует португалец, уступила испанской «Севилье».

«Особенный», - оставил сообщение Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, что финальный матч между «Севильей» и «Ромой» состоялся на стадионе в Будапеште и завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти римский клуб уступил андалусийцам – 1:4.

Это был шестой еврокубковый финал в карьере Моуринью. Он впервые в карьере потерпел поражение в решающей игре.