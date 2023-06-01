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Хабиб одним словом описал Моуринью

01 Июня 2023 • 12:48 Комментировать (1)

Легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Жозе Моуринью в финале Лиги Европы. В решающем поединке турнира «Рома», которую тренирует португалец, уступила испанской «Севилье».

«Особенный», - оставил сообщение Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, что финальный матч между «Севильей» и «Ромой» состоялся на стадионе в Будапеште и завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти римский клуб уступил андалусийцам – 1:4.

Это был шестой еврокубковый финал в карьере Моуринью. Он впервые в карьере потерпел поражение в решающей игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Жозе Моуринью Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Июня 2023 в 12:52
ай.. грешно смеяца...
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