Уткин: «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин - «хет-трик Манчини»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин высказался о финальном поединке Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».

«После этого финала можно ввести новый термин - хет-трик Манчини. «Хет-трик Манчини» — голевое действие за свою команду (в данном случае пас), плюс автогол, плюс промах в серии пенальти. Редкая вещь!» - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Напомним, что в игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив встречу вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержала «Севилья» - 4:1.