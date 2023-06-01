Моуринью: «До понедельника я точно буду в «Роме»

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался относительно своего будущего в «Роме» после поражения в финале Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Мое будущее? До понедельника я точно буду в «Роме», - передает слова наставника издание Football-Italia.

Напомним, что в финале Лиги Европы римский коллектив потерпел поражение от «Севильи» в серии послематчевых пенальти – 1:4. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В воскресенье, 4 июня, «Рома» проведет последний матч сезона. В рамках 38-го тура чемпионата Италии подопечные Моуринью встретятся со «Специей».