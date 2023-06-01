Камоцци объяснил, благодаря чему «Севилья» победила «Рому»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу «Севильи» в финале Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Сложный матч для «Ромы». Это произошло после сезона, в котором было много травм. «Севилья» же была более свежей и более готовой к таким испытаниям», - передает слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба – 4:1. «Севилья» в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы.