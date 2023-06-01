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Макманаман - о победе «Севильи» в Лиге Европы: «Как обычно»

01 Июня 2023 • 08:16 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и мадридского «Реала» Стив Макманаман поделился мнением о финальном матче Лиги Европы, в котором испанская «Севилья» встречалась с «Ромой».

«Это невероятно. «Севилья» снова стала победителем Лиги Европы. Стоит признать, что испанцы были сильнее «Ромы» во втором тайме. Они отлично провели этот отрезок. Финал дошел до серии пенальти, и андалусийцы справились с поставленной задачей. Впрочем, как обычно», - передает слова англичанина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В серии пенальти «Севилья» была точнее – 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Стив Макманаман
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