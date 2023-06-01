Моуринью выбросил медаль финалиста Лиги Европы

В финальном поединке Лиги Европы сезона-2022/2023 «Рома» встречалась с «Севильей». Итальянский клуб потерпел поражение в серии послематчевых пенальти – 1:4. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1.

Португальский специалист Жозе Моуринью был раздосадован итоговым результатом. После церемонии награждения «Особенный» бросил медаль финалиста на трибуны.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для португальского наставника в финалах еврокубков. Ранее «Особенный» выиграл пять решающих матчей подряд.

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть «Рому» и занять пост рулевого «ПСЖ».