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Моуринью выбросил медаль финалиста Лиги Европы

01 Июня 2023 • 07:51 Комментировать

В финальном поединке Лиги Европы сезона-2022/2023 «Рома» встречалась с «Севильей». Итальянский клуб потерпел поражение в серии послематчевых пенальти – 1:4. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1.

Португальский специалист Жозе Моуринью был раздосадован итоговым результатом. После церемонии награждения «Особенный» бросил медаль финалиста на трибуны.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для португальского наставника в финалах еврокубков. Ранее «Особенный» выиграл пять решающих матчей подряд.

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть «Рому» и занять пост рулевого «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ
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