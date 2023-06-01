Смоллинг: «Моуринью гордился нами после финала»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг дал комментарий после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы.

«Это большое разочарование для нашей команды. Тяжело проигрывать по пенальти, но это лотерея. Мы были полны решимости победить и оставили все силы на поле. Нелегко наблюдать за тем, как празднует твой соперник. Это остается в памяти. Но ничего, в следующем сезоне мы предпримем новую попытку. Моуринью гордился нами после завершения матча», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» прошел в Будапеште. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1.