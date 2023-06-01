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Тренер «Севильи»: «Был уверен в игроках, которые били пенальти»

01 Июня 2023 • 07:27 Комментировать

Рулевой «Севильи» Хосе Луис Мендилибар пообщался с представителями СМИ после финального матча Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«Пробивать пенальти на тренировке и во время матча при 60 тысячах фанатов – это разные вещи. На прошлых стадиях мы не отрабатывали пенальти. Но в финале я был уверен в игроках, которые подходили к точке. Что касается очереди исполнения, то ее определяли сами футболисты», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Игровое время финального матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Хосе Луис Мендилибар
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