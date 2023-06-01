Моуринью: «С Дибалой результаты «Ромы» были бы другими»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об аргентинском нападающем команды Пауло Дибале после проигранного финала Лиги Европы.

«Я старался не говорить о Дибале последние несколько дней. У него была серьезная травма. Когда наблюдаешь за его игрой, становится ясно, что с ним наши результаты могли бы быть другими», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Рома» потерпела поражение от «Севильи». В игровое время команды расписали ничью со счетом 1:1, а в серии пенальти испанцы одержали победу – 4:1.