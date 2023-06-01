Кристанте: «Рома» разочарована результатом финала»

Защитник «Ромы» Бриан Кристанте высказался о поражении своей команды от испанской «Севильи» в финале Лиги Европы.

«Мы разочарованы таким результатом, придется все начинать с нуля. У нас отличная команда. Мы выступили в двух финалах подряд – это хорошее достижение. До финала Лиги Европы просто так не доходят. Можем гордиться своим выступлением. «Рома» показала свою силу», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послемачевых пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» - 4:1.