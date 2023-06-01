Леонардо: «Италия всегда отлично адаптировалась»

Бывший полузащитник «Милана» Леонардо прокомментировал успехи итальянского футбола, который смог делегировать свои клубы во все три финала европейских турниров. Правда, в среду вечером «Рома» уже проиграла первый из них, но «Фиорентина» и «Интер» еще могут поддержать реноме итальянского футбола.

- Италия всегда отлично адаптировалась к ситуации. Их сборная выиграла чемпионат Европы не в лучшей ситуации. Италия вышла в три финала европейских турниров. Может, они там не фавориты, но шансы есть, - цитирует слова Леонардо pianetamilan.it.

Финал Лиги чемпионов состоится десятого июня.