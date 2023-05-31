Моуринью может установить уникальный рекорд

Сегодняшний день, 31 мая, представляет историческую возможность для Жозе Моуринью.

Если «Рома» победит в сегодняшнем матче против «Севильи» в рамках финала Лиги Европы, португальский тренер станет первым в истории, кто выигрывает Кубок УЕФА/Лигу Европы с тремя разными командами.

Моуринью уже имеет в своем активе два трофея Лиги Европы, выигранных с «Порту» в 2003 году и «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. Если его текущая команда, «Рома», сумеет одолеть «Севилью» в сегодняшнем матче, Моуринью запишет свое имя в историю футбола.

Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.