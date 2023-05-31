Камбьяссо: «Матч будет тактическим, не решусь предсказать победителя»

Сегодня вечером в венгерской столице Будапеште состоится финал Лиги Европы, в котором между собой сразятся тертый кубковый боец «Севилья» и итальянская «Рома» - не столь тертый, но также боец, в прошлом году, между прочим, победитель Лиги конференций. Бывший игрок миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо прокомментировал свои ожидания от матча.

- «Рома» выиграла европейский кубок в прошлом году. Знаю, что многие говорят о «Севилье», но «Рома» и Моуринью выиграли трофей. Я думаю, матч будет тактическим, с некоторыми всплесками, затрудняюсь предсказать победителя, - цитирует слова Камбьяссо fcinter1908.it.