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Камбьяссо: «Матч будет тактическим, не решусь предсказать победителя»

31 Мая 2023 • 18:01 Комментировать

Сегодня вечером в венгерской столице Будапеште состоится финал Лиги Европы, в котором между собой сразятся тертый кубковый боец «Севилья» и итальянская «Рома» - не столь тертый, но также боец, в прошлом году, между прочим, победитель Лиги конференций. Бывший игрок миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо прокомментировал свои ожидания от матча.

- «Рома» выиграла европейский кубок в прошлом году. Знаю, что многие говорят о «Севилье», но «Рома» и Моуринью выиграли трофей. Я думаю, матч будет тактическим, с некоторыми всплесками, затрудняюсь предсказать победителя, - цитирует слова Камбьяссо fcinter1908.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Эстебан Камбьяссо
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