Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где сыграют «Севилья» и «Рома».

- Мне очень нравится, как играет «Севилья», просто нравится. Хотя Моуринью достаточно сильный специалист. Человек никогда не играл в футбол, но посвятил всю жизнь тренерскому делу и добился на этом поприще больших результатов. Почему? Потому что всё время верит в себя и профессионально занимается этой работой, постоянно о чём-то думает. Но «Севилья», опять же, нравится мне своей игрой и своим задором. Когда она играла с «Ювентусом», у меня не было сомнений, что она победит, ну настолько интересно она играет. «Рома» на сегодняшний день, конечно, отличается от «Севильи», играет в прагматичный футбол, как это всегда бывает у команд Моуринью. Я прогнозов не буду давать, неблагодарное это дело, но хотел бы, чтобы «Севилья» выиграла финал Лиги Европы.