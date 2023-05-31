Ракитич поделился ожиданиями от финала Лиги Европы

Хорватский полузащитник Иван Ракитич пообщался с представителями СМИ в преддверии финального поединка Лиги Европы, в котором его команде будет противостоять итальянская «Рома».

«Наш тренер с самого начала дал понять, чего он хочет от команды. Нам нужно быть собой в этой игре. Никто так не любит этот турнир, как «Севилья». Нам нужно настроиться на идеальный поединок, выиграть трофей и привезти его домой», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы «Севилья» - «Рома» пройдет 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.