Манчини надеется на участие Дибалы в финале Лиги Европы

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини высказался касательно предстоящего поединка против испанской «Севильи» в финале Лиги Европы УЕФА.

«Мы хорошо подготовились к финалу. Нужно выйти на поле и сыграть с максимальной самоотдачей. Это особенный поединок. На будет противостоять отличный соперник.

Дибала? Мы надеемся, что Пауло сможет помочь нам в этой встрече», - передает слова Джанлуки пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы между «Ромой» и «Свеильей» состоится сегодня, 31 мая. Стартовый свисток на стадионе в Будапеште прозвучит в 22:00 по московскому времени.