Пеллегрини: «Моуринью - уникальный тренер, он многое дал «Роме»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини дал комментарий касательно предстоящего финального поединка против испанской «Севильи» в финале Лиги Европы. В частности, он высказался о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью - уникальный тренер. Мы знаем об этом. Он очень многое дал нашей команде. Мы приехали сюда за победой. Посмотрим, как все пройдет. «Рома» в финале, и она здесь заслуженно», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» состоится сегодня, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.