Навас высказался о финале «Севилья» - «Рома»

Защитник «Севильи» Хесус Навас высказался касательно предстоящего финала Лиги Европы против «Ромы».

«Прежде всего, нашей команде нужно будет проявить терпение. Мы знаем, что «Рома» - сильный соперник, который умеет играть компактно. Нужно сыграть с желанием и показать высокую интенсивность», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги Европы сезона-2022/2023 состоится сегодня, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.