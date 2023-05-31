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Лига Европы

Навас высказался о финале «Севилья» - «Рома»

31 Мая 2023 • 06:40 Комментировать

Защитник «Севильи» Хесус Навас высказался касательно предстоящего финала Лиги Европы против «Ромы».

«Прежде всего, нашей команде нужно будет проявить терпение. Мы знаем, что «Рома» - сильный соперник, который умеет играть компактно. Нужно сыграть с желанием и показать высокую интенсивность», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги Европы сезона-2022/2023 состоится сегодня, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Хесус Навас
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31.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
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