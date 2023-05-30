Дзанетти: «Три итальянских клуба в финале еврокубков - это очень важно»

Итальянский футбол переживает небольшой ренессанс, сразу три итальянских клуба вышли в финалы европейских турниров - «Интер» сыграет в Лиге чемпионов, «Рома» в Лиге Европы, а «Фиорентина» в Лиге конференций. Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти, всю свою карьеру отыгравший в этом клубе, прокомментировал успехи итальянского футбола.

- Три итальянских клуба в финале - это очень важно. Надо сохранят этот тренд и идти вперед, нужна стабильность. Есть еще много работы по отношению к Англии или немецкой Бундеслиге, но очевидно, что итальянский футбол возвращает свой былой уровень, - цитирует слова Хавьера Дзанетти fcinter1908.it.