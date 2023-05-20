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Лига Европы

Ракитич высказался о финале Лиги Европы

20 Мая 2023 • 12:05 Комментировать

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о предстоящем финале Лиги Европы против «Ромы».

«Наша команда приложила много усилий, чтобы выйти в финал. Что касается «Ромы», то мы на предыдущих стадиях выбили очень сильные команды. Таким образом «Севилья» доказала, что может играть против любого соперника», - передает слова Ракитича инсайдер Альфредо Педулла в своих социальных сетях.

В полуфинале «Севилья» оказалась сильнее туринского «Ювентуса», а «Рома» одолела леверкузенский «Байер».

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая на стадионе в Будапеште (Венгрия).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Иван Ракитич
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