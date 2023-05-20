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Лига Европы

Игрок «Байера» назвал уродливым футбол Моуринью

20 Мая 2023 • 07:36 Комментировать

Хавбек леверкузенского «Байера» Керем Демирбай высказался о недавнем ответном матче против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Досадно, что на такой стадии турнира подобный стиль, как у «Ромы», приносит успех. В концовке матча они вообще показали уродливый футбол», - передает слова полузащитника RTL.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече римский клуб нанес всего один удар в створ ворот «Байера». Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал Лиги Европы благодаря домашней победе со счетом 1:0.

В решающем матче турнира «Рома» встретится с «Севильей». Поединок состоится в Будапеште 31 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Керем Демирбай Байер
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