Игрок «Байера» назвал уродливым футбол Моуринью

Хавбек леверкузенского «Байера» Керем Демирбай высказался о недавнем ответном матче против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Досадно, что на такой стадии турнира подобный стиль, как у «Ромы», приносит успех. В концовке матча они вообще показали уродливый футбол», - передает слова полузащитника RTL.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече римский клуб нанес всего один удар в створ ворот «Байера». Подопечные Жозе Моуринью вышли в финал Лиги Европы благодаря домашней победе со счетом 1:0.

В решающем матче турнира «Рома» встретится с «Севильей». Поединок состоится в Будапеште 31 мая.