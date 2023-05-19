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Лига Европы

Мостовой высказался о финале Лиги Европы

19 Мая 2023 • 12:19 Комментировать

Экс-полузащитник национальной сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о финальной паре Лиги Европы. В решающем матче турнира встретятся «Рома» и «Севилья».

«На данный момент у меня нет фаворита в финале Лиги Европы. Команды по-своему хороши», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в полуфинале «Рома» по сумме двух матчей победила леверкузенский «Байер», а «Севилья» оказалась сильнее туринского «Ювентуса».

Финальный матч Лиги Европы сезона-2022/2023 состоится на стадионе в Будапеште (Венгрия) 31 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Александр Мостовой
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