Камоцци - об итальянских клубах в финалах еврокубков: «Надеемся выиграть все трофеи»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на выход трех итальянских клубов в финалы еврокубков.

«Все это странно и красиво одновременно. Италия не квалифицировалась на ЧМ в Катаре, но сразу же три команды из этой страны в три европейских финала! Надеемся выиграть все эти трофеи», - передает слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Манчестер Сити». В решающем поединке Лиги Европы «Рома» встретится с «Севильей», а в финале Лиги конференций «Фиорентина» померяется силами с «Вест Хэмом».