Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы. В ответном матче полуфинала турнира римский клуб сыграл вничью с леверкузенским «Байером» - 0:0. В первой игре была зафиксирована победа итальянцев со счетом 1:0.

«Это уникальная история. Мало кто восхищается игрой «Ромы», а немецкие команды всегда выделялись. Сейчас у «Байера» при Алонсо есть эта испанская нотка с владением мяча», – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В финальном поединке турнира «Рома» встретится с «Севильей», выбившей туринский «Ювентус». Решающий матч Лиги Европы состоится в Стамбуле 31 мая.