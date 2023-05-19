Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Корнеев высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы

19 Мая 2023 • 10:17 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы. В ответном матче полуфинала турнира римский клуб сыграл вничью с леверкузенским «Байером» - 0:0. В первой игре была зафиксирована победа итальянцев со счетом 1:0.

«Это уникальная история. Мало кто восхищается игрой «Ромы», а немецкие команды всегда выделялись. Сейчас у «Байера» при Алонсо есть эта испанская нотка с владением мяча», – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В финальном поединке турнира «Рома» встретится с «Севильей», выбившей туринский «Ювентус». Решающий матч Лиги Европы состоится в Стамбуле 31 мая.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Игорь Корнеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
10:17 · Лига Европы
Корнеев высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы
10:10 · Лига Европы
Мор: «Севилья» была гораздо сильнее «Ювентуса»
09:55 · Лига Европы
Данило - о вылете из ЛЕ: «Болезненный результат для «Ювентуса»
09:46 · Лига Европы
Алонсо: «Неприятно вылетать из Лиги Европы, пропустив всего один мяч»
08:40 · Лига Европы
Ракитич претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы
08:33 · Лига Европы
Фернандо: «У «Севильи» эйфория от выхода в финал»
08:25 · Лига Европы
Ламела прокомментировал выход «Севильи» в финал Лиги Европы
08:19 · Лига Европы
Хесус Навас: «Севилья» отдала всё в матче с «Ювентусом»
08:13 · Лига Европы
Абрахам высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы
08:07 · Лига Европы
Тренер «Севильи» Мендилибар высказался о победе над «Ювентусом»
02:22 · Италия. Серия А
Дель Пьеро гордится итальянскими командами
01:32 · Лига Европы
Впервые за 25 лет в финале еврокубков сыграют сразу три итальянских клуба
01:21 · Лига Европы
Щесны: «Два сезона подряд без трофеев – это неприемлемо для «Ювентуса»
01:12 · Лига Европы
Моуринью высказался после выхода «Ромы» в финал Лиги Европы
01:06 · Лига Европы
Аллегри: «Не могу ничего предъявить игрокам»
Все новости
Рекомендуем