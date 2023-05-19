Данило - о вылете из ЛЕ: «Болезненный результат для «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от «Севильи» в ответном матче ½ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу андалусийского коллектива.

«Болезненный результат для нас. Мы были хорошо готовы к этой встрече, парни хорошо постарались. Но допустили пару ошибок. Нести ответственность за эту неудачу должны опытные футболисты, а не молодежь, которой еще нужно набираться опыта в таких противостояниях», - передает слова Данило пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» вылетел из Лиги Европы на стадии полуфинала, уступив «Севилье» с общим счетом 2:3.