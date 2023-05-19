Алонсо: «Неприятно вылетать из Лиги Европы, пропустив всего один мяч»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал результат ответного поединка с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы делали все возможное вплоть до финального свистка. Создавали моменты, пробивали по воротам, однако так и не смогли забить. Команда провела хороший матч, но нам не хватило гола. Очень жаль, но нужно это принять. Неприятно покидать турнир, пропустив всего один мяч, но это футбол», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Байер» уступил со счетом 0:1. В финале Лиги Европы «Рома» встретится с «Севильей». Матч пройдет 31 мая.