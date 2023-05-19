Ракитич претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за лучшего футболиста недели в Лиге Европы. В список претендентов включены четыре футболиста: Неманья Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Эрик Ламела («Севилья») и Флориан Вирц («Байер»).

Напомним, что в ответных матчах полуфинальной стадии еврокубка «Севилья» победила туринский «Ювентус» (2:1), а «Рома» на выезде расписала ничью с леверкузенским «Байером» (0:0). По итогам этих противостояний в финал турнира пробились андалусийцы и римляне.

Решающий матч Лиги Европы сезона-2022/2023 состоится на стадионе в Будапеште 31 мая.