Фернандо: «У «Севильи» эйфория от выхода в финал»

В ответном матче ½ финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле одержала победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1. Своим мнением по этому поединку поделился полузащитник испанской команды Фернандо.

«Этот сезон складывался для нас странным образом, мы много боролись и находились в сложном положении. Но за последние пару месяцев все изменилось, сейчас у нас эйфория от выхода в финал. Каждый игрок команды важен – мы выходим на поле и приносим пользу. Также хочу отметить нашего главного тренера, он постоянно на мотивирует», - передает слова Фернандо пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет против «Ромы». Встреча состоится 31 мая в Будапеште.