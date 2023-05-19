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Лига Европы

Фернандо: «У «Севильи» эйфория от выхода в финал»

19 Мая 2023 • 08:33 Комментировать

В ответном матче ½ финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле одержала победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1. Своим мнением по этому поединку поделился полузащитник испанской команды Фернандо.

«Этот сезон складывался для нас странным образом, мы много боролись и находились в сложном положении. Но за последние пару месяцев все изменилось, сейчас у нас эйфория от выхода в финал. Каждый игрок команды важен – мы выходим на поле и приносим пользу. Также хочу отметить нашего главного тренера, он постоянно на мотивирует», - передает слова Фернандо пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет против «Ромы». Встреча состоится 31 мая в Будапеште.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Фернандо Идальго
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