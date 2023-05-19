Ламела прокомментировал выход «Севильи» в финал Лиги Европы

Хавбек «Севильи» Эрик Ламела дал комментарий после ответного матча с туринским «Ювентусом» в полуфинале Лиги Европы. Андалусийцы одержали победу со счетом 2:1.

«Это было невероятно. У «Севильи» не заладилось на старте сезона, но посмотрите, где мы сейчас. Когда я забил гол, многое пронеслось в моей голове. Этот момент меня сильно обрадовал. Нашей команде осталось сделать всего один шаг до титула. У нас отличные шансы», - передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Севилья» победила «Ювентус» по сумме двух матчей со счетом 3:2. В финальном поединке испанскому клубу будет противостоять «Рома». Встреча пройдет в Будапеште 31 мая.