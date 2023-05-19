Хесус Навас: «Севилья» отдала всё в матче с «Ювентусом»

Защитник «Севильи» Хесус Навас высказался о победе над туринским «Ювентусом» в ответном матче ½ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу андалусийского клуба.

«У меня нет слов. Это какое-то сумасшествие. «Севилья» отдала все, как и наши болельщики на трибунах. Мы оценили их поддержку. Очень круто, что мы сыграем еще в одном финале», - приводит слова Хесуса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух игр «Севилья» вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Ромой». Поединок состоится в Будапеште 31 мая.