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Лига Европы

Хесус Навас: «Севилья» отдала всё в матче с «Ювентусом»

19 Мая 2023 • 08:19 Комментировать

Защитник «Севильи» Хесус Навас высказался о победе над туринским «Ювентусом» в ответном матче ½ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу андалусийского клуба.

«У меня нет слов. Это какое-то сумасшествие. «Севилья» отдала все, как и наши болельщики на трибунах. Мы оценили их поддержку. Очень круто, что мы сыграем еще в одном финале», - приводит слова Хесуса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух игр «Севилья» вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Ромой». Поединок состоится в Будапеште 31 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хесус Навас
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