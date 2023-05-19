Абрахам высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам пообщался с журналистами после ответного матча с леверкузенским «Байером» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы действовали от обороны на протяжении всех 90 минут. Думаю, когда играешь против сильного соперника, нужно действовать именно так. Горжусь своей командой. У меня не было сомнений, что мы добьемся нужного результата. Благодарю своих одноклубников за этот матч», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

В финальном матче Лиги Европы «Рома» померяется силами с «Севильей». Решающий поединок турнира пройдет 31 мая на стадионе в Будапеште.