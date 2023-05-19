Тренер «Севильи» Мендилибар высказался о победе над «Ювентусом»

Рулевой «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (2:1) в ответном матче ½ финала Лиги Европы УЕФА.

«Наша цель была в том, чтобы сделать все возможное для победы в этом турнире. Мы уже выбили такие великие команды, как «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». В финале нам предстоит встреча с еще одним сильным соперником. Многие не ждали от нас этого, мы добились успеха», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/2023 «Севилья» встретится с «Ромой». Поединок состоится в Будапеште (Венгрия) 31 мая.