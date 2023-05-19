Моуринью высказался после выхода «Ромы» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью побеседовал с журналистами после успеха в противостоянии с «Байером».

Коллектив «особенного» сумел сдержать атаки «Байера», добыв нулевую ничью в Леверкузене и завоевав путёвку в финал (общий счёт противостояния – 1:0).

«Игроки отдали все силы, и такой исход – результат нашей упорной работы, сильного духа, опыта и тактической зрелости. Невероятная команда.

Моя задача не в том, чтобы вписать своё имя в историю «Ромы», а в том, чтобы помогать игрокам расти, добиться значимых высот. Очередной финал – большая честь для меня», – заявил в интервью Sky Sport Моуринью.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рома» Моуринью стала победителем Лиги конференций.