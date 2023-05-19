Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Капитан «Ромы» Пеллегрини объяснил причину успехов команды в еврокубках при Моуринью

19 Мая 2023 • 00:51 Комментировать
Байер Л
0:0
Рома
окончен

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини отметил вклад Жозе Моуринью после выхода команды в финал Лиги Европы.

«Рома» сыграет во втором еврофинале за два сезона при португальском специалисте. Годом ранее римляне отпраздновали триумф в Лиге конференций, а в текущей кампании добыли путёвку в финал Лиги Европы, где сыграют с «Севильей».

«Моуринью отличается от других, он заставляет вас полностью осознать важность матча, и мы отлично понимали, что от нас требуется, когда ехали сюда, – высказывается Пеллегрини после выездной ничьей с «Байером» (0:0), выведшей «Рому» в финал. – В еврокубках особенно заметно влияние тренера. Мы много работаем, готовясь к соперникам», – сказал в интервью Sky Sport капитан «Ромы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Байер Л Байер Л
Рома Рома
0
0
17.00 1.03 32.00
Видео
Окончен после доп. времени
Севилья Севилья
Ювентус Ювентус
2
1
18.00 1.03 29.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
02:22 · Италия. Серия А
Дель Пьеро гордится итальянскими командами
01:32 · Лига Европы
Впервые за 25 лет в финале еврокубков сыграют сразу три итальянских клуба
01:21 · Лига Европы
Щесны: «Два сезона подряд без трофеев – это неприемлемо для «Ювентуса»
01:12 · Лига Европы
Моуринью высказался после выхода «Ромы» в финал Лиги Европы
01:06 · Лига Европы
Аллегри: «Не могу ничего предъявить игрокам»
00:51 · Лига Европы
Капитан «Ромы» Пеллегрини объяснил причину успехов команды в еврокубках при Моуринью
00:46 · Италия. Серия А
Итальянский клуб сыграет в каждом из трёх финалов еврокубков 1
00:18 · Лига Европы
«Рома» в четвёртый раз вышла в финал еврокубка, два из них – при Моуринью
00:16 · Лига Европы
Моуринью в шестой раз в карьере вывел свою команду в финал еврокубка
00:08 · Лига Европы
«Рома» нанесла всего один удар по воротам «Байера», немцы пробили 23 раза
00:00 · Лига Европы
«Рома» отбила все атаки «Байера» и стала финалистом Лиги Европы 2
18 Мая
23:03 · Лига Европы
Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли покинул поле на носилках
22:08 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса»: «Аллегри сделал ненормальный сезон почти нормальным»
21:59 · Лига Европы
Аллегри: «Я верю в Мойзе Кина»
21:59 · Испания. Ла Лига
В честь победы «Вильярреала» в ЛЕ назвали новый вид динозавров
Все новости
Рекомендуем