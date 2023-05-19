Капитан «Ромы» Пеллегрини объяснил причину успехов команды в еврокубках при Моуринью

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини отметил вклад Жозе Моуринью после выхода команды в финал Лиги Европы.

«Рома» сыграет во втором еврофинале за два сезона при португальском специалисте. Годом ранее римляне отпраздновали триумф в Лиге конференций, а в текущей кампании добыли путёвку в финал Лиги Европы, где сыграют с «Севильей».

«Моуринью отличается от других, он заставляет вас полностью осознать важность матча, и мы отлично понимали, что от нас требуется, когда ехали сюда, – высказывается Пеллегрини после выездной ничьей с «Байером» (0:0), выведшей «Рому» в финал. – В еврокубках особенно заметно влияние тренера. Мы много работаем, готовясь к соперникам», – сказал в интервью Sky Sport капитан «Ромы».