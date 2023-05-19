«Рома» в четвёртый раз вышла в финал еврокубка, два из них – при Моуринью

Жозе Моуринью находится в шаге от второго за два сезона евротрофея с «Ромой».

Римляне удержали нулевую ничью в гостевом поединке с «Байером», оформив выход в финал благодаря минимальной победе в первой встрече. «Рома» сыграет в финале крупного еврокубка в четвёртый раз за свою историю: ранее «волки» добирались до решающей игры в Кубке чемпионов – 1983/84 и Кубке УЕФА – 1990-91. Примечательно, что всего за два сезона под руководством Моуринью команда повторила этот показатель.

Напомним, что в прошлой кампании «Рома» обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Соперником коллектива «особенного» по финалу нынешней Лиги Европы станет победитель пары «Севилья» – «Ювентус».