Моуринью в шестой раз в карьере вывел свою команду в финал еврокубка

Сегодня «Рома» Жозе Моуринью выстояла в Леверкузене (0:0) и благодаря голу в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Байером» прошла в финал турнира.

Таким образом, наставник римлян выводит свой клуб в финал еврокубка в шестой раз в карьере. Напомним, что впервые клуб Моуриньо играл в финале европейского клубного турнира в 2003 году – его «Порту» в финале Кубка УЕФА обыграл «Селтик». В следующем году «Порту» Моуринью уже одолел «Монако» в финале Лиги чемпионов.

Третий финал «Особенного» случился с «Интером» в 2010 году в ЛЧ, четвёртый – с «Манчестер Юнайтед» в 2017 году в ЛЕ. А в 2022 году его «Рома» стала победителем Лиги конференций УЕФА.

Любопытно, что все прошлые выходы Моуринью в финал еврокубков с командой оборачивались для его клуба победой. Также Моуриньо - единственный специалист на данный момент, который побеждал во всех трёх еврокубках как тренер.