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Лига Европы

«Рома» нанесла всего один удар по воротам «Байера», немцы пробили 23 раза

19 Мая 2023 • 00:08 Комментировать
Байер Л
0:0
Рома
окончен

Сегодня «Рома» Жозе Моуринью ушла в глубокую оборону и выстояла в ответной полуфинальной игре Лиги Европы против «Байера» Хаби Алонсо. Матч так и завершился нулевой ничьей, а по итогам двух встреч далее проходят римляне – 1:0.

Удивительно, но «фармацевты» пробили по воротам «Ромы» минувшим вечером аж 23 раза, шесть ударов пришлись в створ ворот Руя Патрисиу. Итальянская столичная команда сподобилась лишь на один удар по воротам хозяев, и тот в створ не попал.

Теперь «Рома» в финале ЛЕ сыграет либо с соотечественниками из «Ювентуса», либо с многократным триумфатором турнира в лице «Севильи». Эти команды на данный момент в овертайме выясняют, кто из них достоин путёвки в финал еврокубка.

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Рома Байер
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