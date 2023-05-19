«Рома» нанесла всего один удар по воротам «Байера», немцы пробили 23 раза

Сегодня «Рома» Жозе Моуринью ушла в глубокую оборону и выстояла в ответной полуфинальной игре Лиги Европы против «Байера» Хаби Алонсо. Матч так и завершился нулевой ничьей, а по итогам двух встреч далее проходят римляне – 1:0.

Удивительно, но «фармацевты» пробили по воротам «Ромы» минувшим вечером аж 23 раза, шесть ударов пришлись в створ ворот Руя Патрисиу. Итальянская столичная команда сподобилась лишь на один удар по воротам хозяев, и тот в створ не попал.

Теперь «Рома» в финале ЛЕ сыграет либо с соотечественниками из «Ювентуса», либо с многократным триумфатором турнира в лице «Севильи». Эти команды на данный момент в овертайме выясняют, кто из них достоин путёвки в финал еврокубка.