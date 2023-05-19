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Лига Европы

«Рома» отбила все атаки «Байера» и стала финалистом Лиги Европы

19 Мая 2023 • 00:00 Комментировать (2)
Байер Л
0:0
Рома
окончен

«Байер» принимал «Рому» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и на протяжении 90 минут осаждал чужие ворота, пропустив только одну атаку в самом дебюте, когда Лоренцо Пеллегрини в касание не попал в створ. Мусса Диаби едва не попал в девятку, но все же перекладина. Сердар Азмун вылетал один на один с голкипером, но упал после минимального контакта с защитником, а свистка нет. Азмун и после перерыва имел шанс, но послал мяч рядом с дальней штангой.

В итоге «Рома» благодаря домашней победе со счетом 1:0 прошла в финал турнира, где ее будет ждать победитель в паре «Севилья» - «Ювентус». Эти команды в данный момент проводят овертайм. 

Протокол игры  
Байер Л0:0Рома
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа Джонатан 86' (Амири Надим ( 86') Инкапье Пьеро  45'Фримпонг ЖеремиБаккер Митчел  70' 73' (Адли Амин ( 73') Демирбай КеремПаласиос Эсекиэль  56' 80' (Гложек Адам ( 80') Диаби Мусса  90'Вирц ФлорианАзмун Сердар
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиПенц ПатрикAyman AourirХадсон-Одои КаллумАзхиль Айман
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКристанте Бриан  89'Ибаньес Рожер  70'Челик Мехмет 78' (Смоллинг Крис ( 78') Бове ЭдоардоМатич НеманьяПеллегрини ЛоренцоСпинаццола Леонардо 34' (Залевски Никола ( 34') Белотти Андреа 46' (Вейналдум Джорджиньо ( 46') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоЭль-Шаарави СтефанКарсдорп РикВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеМиссори ФилиппоКамара Мохамед III
18 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Рома Байер
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Комментарии (2)
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Вайнах 06
19 Мая 2023 в 00:17
С победой, сеу Жозе! Надеюсь на продолжение в финале. Игра забывается, результат остаётся.
CELTIC FROST
19 Мая 2023 в 00:11
Антифутбол вырулил. Байер жаль. Но виноваты они сами...
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Рома Рома
0
0
2.07 3.30 3.90
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Севилья Севилья
Ювентус Ювентус
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2.70 3.25 2.75
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