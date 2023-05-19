«Рома» отбила все атаки «Байера» и стала финалистом Лиги Европы

«Байер» принимал «Рому» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и на протяжении 90 минут осаждал чужие ворота, пропустив только одну атаку в самом дебюте, когда Лоренцо Пеллегрини в касание не попал в створ. Мусса Диаби едва не попал в девятку, но все же перекладина. Сердар Азмун вылетал один на один с голкипером, но упал после минимального контакта с защитником, а свистка нет. Азмун и после перерыва имел шанс, но послал мяч рядом с дальней штангой.
В итоге «Рома» благодаря домашней победе со счетом 1:0 прошла в финал турнира, где ее будет ждать победитель в паре «Севилья» - «Ювентус». Эти команды в данный момент проводят овертайм.
Протокол игры
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан86' (Амири Надим (86') •Инкапье Пьеро• 45'Фримпонг Жереми•Баккер Митчел 70'73' (Адли Амин (73') •Демирбай Керем•Паласиос Эсекиэль 56'80' (Гложек Адам (80') •Диаби Мусса• 90'Вирц Флориан•Азмун Сердар
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кристанте Бриан• 89'Ибаньес Рожер• 70'Челик Мехмет78' (Смоллинг Крис (78') •Бове Эдоардо•Матич Неманья•Пеллегрини Лоренцо•Спинаццола Леонардо34' (Залевски Никола (34') •Белотти Андреа46' (Вейналдум Джорджиньо (46') •Абрахам Тэмми
18 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Бан пользователя