«Рома» отбила все атаки «Байера» и стала финалистом Лиги Европы

«Байер» принимал «Рому» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и на протяжении 90 минут осаждал чужие ворота, пропустив только одну атаку в самом дебюте, когда Лоренцо Пеллегрини в касание не попал в створ. Мусса Диаби едва не попал в девятку, но все же перекладина. Сердар Азмун вылетал один на один с голкипером, но упал после минимального контакта с защитником, а свистка нет. Азмун и после перерыва имел шанс, но послал мяч рядом с дальней штангой.

В итоге «Рома» благодаря домашней победе со счетом 1:0 прошла в финал турнира, где ее будет ждать победитель в паре «Севилья» - «Ювентус». Эти команды в данный момент проводят овертайм.