Вирц – о матче с «Ромой»: «Такую возможность нельзя упускать»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц пообщался с журналистами перед матчем полуфинала Лиги Европы против «Ромы».

В выездном поединке, который состоялся на прошлой неделе, «фармацевты» уступили римлянам с минимальным счётом.

«Сейчас всё наше внимание сосредоточено на этом матче, у нас запредельный настрой. Каждому из нас не терпится поскорее выйти на поле и сделать всё ради наших болельщиков. Это полуфинал, поддержка стадиона будет невероятной, и нам нельзя упускать такую возможность», – заявил в интервью официальному каналу «Байера» Вирц.

Следить за матчем «Байер» – «Рома» можно на сайте LiveResult.ru.