Хаби Алонсо и Моуринью сделали выбор: Азмун – в основе «Байера» на матч с «Ромой»

В четверг вечером «Байер» и «Рома» будут проводить ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо решил включить в стартовый состав таких игроков: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Фримпонг, Паласиос, Демирбай, Вирц, Дьяби, Азмун.

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Челик, Спинаццола, Бове, Матич, Пеллегрини, Белотти, Абрахам.

В первом матче «Рома» обыграла «Байер» со счётом 1:0.

Матч «Байер» - «Рома» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.