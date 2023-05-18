Мостовой: «Предсказать победителя Лиги Европы невозможно»

Бывший российский футболист Александр Мостовой затрудняется ответить на вопрос о том, какой из четырёх клубов-полуфиналистов имеет больше шансов оформить победу в Лиге Европы.

«Будут ли у «Байера» или «Ромы» шансы в финале? Конечно, матч 90 минут длится, а вчера мы видели, как «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0. Мог ли кто-то это представить?! Предсказать пока победителя Лиги Европы невозможно», - цитирует Мостового «Газета.Ру».

Сегодняшним вечером во втором по уровню престиж еврокубке состоятся ответные полуфинальные матчи. В первой паре «Севилья» примет дома «Ювентус», а во второй «Байер» попытается реабилитироваться за поражение недельной давности в игре с «Ромой».

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