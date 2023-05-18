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Лига Европы

Мостовой: «Предсказать победителя Лиги Европы невозможно»

18 Мая 2023 • 20:23 Комментировать
Байер Л
...
Рома
1 2.05 X 3.40 2 4.00
Через 0 ч. 13 мин.

Бывший российский футболист Александр Мостовой затрудняется ответить на вопрос о том, какой из четырёх клубов-полуфиналистов имеет больше шансов оформить победу в Лиге Европы.

«Будут ли у «Байера» или «Ромы» шансы в финале? Конечно, матч 90 минут длится, а вчера мы видели, как «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0. Мог ли кто-то это представить?! Предсказать пока победителя Лиги Европы невозможно», - цитирует Мостового «Газета.Ру».

Сегодняшним вечером во втором по уровню престиж еврокубке состоятся ответные полуфинальные матчи. В первой паре «Севилья» примет дома «Ювентус», а во второй «Байер» попытается реабилитироваться за поражение недельной давности в игре с «Ромой».

Текстовые трансляции первого и второго матча, как всегда, для Вас проведёт команда портала LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Севилья Александр Мостовой Байер
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БАЙЕР Л РОМА
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