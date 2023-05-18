Моуринью: «Для выхода в финал «Роме» нужно сыграть безошибочно»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался касательно предстоящего ответного матча с немецким «Байером» в полуфинале Лиги Европы.

«Намерены выиграть этот полуфинал для наших болельщиков. Они заслуживают радостных эмоций. Для выхода в финал «Роме» нужно сыграть безошибочно. Трудно сказать, как сложится встреча. Пока ничего не гарантировано. Впереди длинный путь», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Рома» одержала победу со счетом 1:0. Ответный поединок состоится в Леверкузене в четверг, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.