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Лига Европы

Моуринью: «Для выхода в финал «Роме» нужно сыграть безошибочно»

18 Мая 2023 • 10:24 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался касательно предстоящего ответного матча с немецким «Байером» в полуфинале Лиги Европы.

«Намерены выиграть этот полуфинал для наших болельщиков. Они заслуживают радостных эмоций. Для выхода в финал «Роме» нужно сыграть безошибочно. Трудно сказать, как сложится встреча. Пока ничего не гарантировано. Впереди длинный путь», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Рома» одержала победу со счетом 1:0. Ответный поединок состоится в Леверкузене в четверг, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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