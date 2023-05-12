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Лига Европы

Кристанте: «Роме» остался один матч до финала»

12 Мая 2023 • 14:36 Комментировать

Хавбек «Ромы» Бриан Кристанте пообщался с журналистами после победы над леверкузенским «Байером» в первом матче ½ финала Лиги Европы. «Волки» победили «фармацевтов» со счетом 1:0.

«Матч был очень важен, ведь это полуфинал еврокубка. Атмосфера была потрясающей. Нам остался один поединок до финала. У нас были шансы забить второй мяч, показали неплохую игру в атаке. Теперь важно выйти в ответном матче за победой», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Байером» и «Ромой» состоится на стадионе в Леверкузене на следующей неделе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Рома Бриан Кристанте
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