Кристанте: «Роме» остался один матч до финала»

Хавбек «Ромы» Бриан Кристанте пообщался с журналистами после победы над леверкузенским «Байером» в первом матче ½ финала Лиги Европы. «Волки» победили «фармацевтов» со счетом 1:0.

«Матч был очень важен, ведь это полуфинал еврокубка. Атмосфера была потрясающей. Нам остался один поединок до финала. У нас были шансы забить второй мяч, показали неплохую игру в атаке. Теперь важно выйти в ответном матче за победой», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Байером» и «Ромой» состоится на стадионе в Леверкузене на следующей неделе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.