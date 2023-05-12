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Лига Европы

Матич прокомментировал победу «Ромы» в Лиге Европы

12 Мая 2023 • 14:06 Комментировать

Хавбек «Ромы» Неманья Матич высказался о минимальной победе над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Римский клуб выиграл со счетом 1:0 благодаря голу во втором тайме.

«Мы должны быть довольны результатом. Это положительный итог для нас, но в ответной игре нужна максимальная концентрация. Для нашей молодежи это отличный опыт. Бове? Он постоянно прогрессирует. В будущем ему по силам стать одним из лидеров команды», - передает слова Неманьи пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок противостояния состоится в Леверкузене в четверг, 18 мая. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Неманья Матич
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