Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый полуфинальный матч Лиги Европы между итальянским «Ювентусом» и испанской «Севильей» (1:1).

- «Ювентус» ещё поборется. Как-то в первом тайме «Севилья» была поинтересней. Да и вообще, если взять, на протяжении всего матча она была поактивней и ближе к победе. Прессинговала, контролировала мяч, имела преимущество по ударам по воротам. «Ювентус» временами включался, был момент у Влаховича, Кьеза по мячу не попал в сложном моменте. Ну а так в целом «Севилья» имела больше преимущества территориального, игрового, была ближе к победе. Но не хватило в конце где-то концентрации на угловом. Будет интересный ответный матч. В первой игре всё-таки была ничья, а «Ювентус» – опытная команда. Поэтому посмотрим. Естественно, раз «Севилья» играет дома, у неё больше шансов.

- Тем более «Севилья» особенно любит Лигу Европы.

- Не без этого. В чемпионате Испании у них примерно понятная ситуация. Но, опять же, повторюсь, это полуфинал, в первом матче была ничья, поэтому шансы в любом случае есть у одних и у других.

- А если бы «Ювентус» не сравнял счёт в конце?

- Тогда шансов больше было бы у «Севильи». Тем интересней будет посмотреть ответный матч, насколько «Ювентус» сможет перестроиться и постараться играть более активно и агрессивно, как временами во втором тайме первого матча. А в первом тайме они явно уступили «Севилье».