Вратарь «Ромы» Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы

Накануне состоялся первый матч между «Ромой» и леверкузенским «Байером» в полуфинале Лиги Европы. Поединок завершился минимальной победой римского коллектива со счетом 1:0.

Стоит отметить, что голкипер итальянского клуба Руй Патрисиу стал рекордсменом Лиги Европы по сыгранным матчам. На счету вратаря 67 игр в этом еврокубке.

35-летний португалец выступает за римский коллектив с июля 2021 года. Его трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2024 года.

Ответный матч между «Байером» и «Ромой» состоится в Леверкузене в следующий четверг, 18 мая. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.